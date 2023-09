Cristina Cárdenas, quien fuera coordinadora de figuración en el rodaje de las publicidades que Shakira hacía en España, ha denunciado en nuestro programa que la artista no era buena jefa y ha contado algunas anécdotas que, supuestamente, vivió junto a ella.

En su entrevista en el programa de las mañanas de Telecinco, la que fuera trabajadora de Shakira ha explicado algunos de los ‘feos’ que tenía con sus empleados: “Cuando pones por contrato que los figurantes, cuando tú pases, se tienen que levantar y ponerse de cara a la pared, no hay más palabras”, decía.

“Cuando dices que nadie te mire a los ojos, cuando sacas de un rodaje a una chica que destaca más que tú y la desprecias, la humillas y la señalas con el dedo… Ahí te delatas y demuestras que no eres una buena profesional”, apuntaba Cristina Cárdenas.

En cuanto al lado más desconocido de la ex de Gerard Piqué, apuntaba: “Es una mujer con muchas fobias, muchas inseguridades. En realidad, no sabéis lo que ha vivido esa familia, lo que ha sufrido Gerard, no lo sabéis”, declaraba.