La madre del niño que apuñaló a dos jóvenes, entre lágrimas: "Os pido perdón, pero le pegaban palizas cuando estaba solo..."

"Mi hijo atravesaba un mal momento porque sufría acoso, pero como muchos adolescentes no quería ir al psicólogo...", empieza diciendo la madre del niño agresor. Ahora, su hijo está en un centro de menores y los otros jóvenes están a salvo tras las apuñaladas. La entrevistada quiere dejar bien claro su hijo era víctima de bullying: "No estoy de acuerdo con lo que hizo... pero tampoco con lo que le han hecho".

La madre, todavía quitándose las lágrimas del rostro, recuerda que su hijo " era muy cariñoso, siempre era 'mami, te quiero', 'mami, lo otro', siempre estaba con su mami... pero al poco tiempo de ir al insituto me di cuenta que ya no era como él era, cambió".

Le preguntaba que qué le pasaba y me decia que 'nada", continúa diciendo sobre su hijo. Tras esto, ya pasado el tiempo y los apuñalamientos de su hijo, llega a la conclusión tras recordar un episodio: "Fuimos a la playa a ver los fuegos artificiales, él no quería que fuésemos, allí había gente de muchísimos sitios.. . íbamos andando, él delante, dos amigos a su lado y otros dos a mi lado , iban como protegiéndome ".

"Mi hijo me llevó a una zona de la playa apartada donde no había nadie, estábamos solos, me asusté y luego fuimos a casa... ahora, después de lo que ha pasado, le he dado millones de vueltas, he llegado a la conclusión que habían amenazado a mi hijo con matar a su madre".