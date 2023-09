Todos los medios de comunicación hablan del presunto encuentro secreto que tuvieron el presentador y su expareja a espaldas de la prensa el pasado día 20 de septiembre. Pero las cosas podrían no ser como pensábamos y así nos lo ha hecho saber Antonio Rossi.

“Ella acudió a casa de Bertín, pero él no estaba en casa. No hubo cita. No hubo encuentro. Ella fue a casa de él porque pensaba que iba a estar. Fue a llevarle las ecografías y a contarle una cosa personal del bebé que está en camino”, apuntaba.