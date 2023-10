Pese a la voluntad de María Teresa Campos, Carmen Borrego no cedió y, según informa Antonio Rossi , "ella cobró el 20%". Una actitud que no gustó a Gustavo y que empezó a agrietar la relación con las hijas de la mítica presentadora española. Sin embargo, Antonio Rossi pone fecha al momento en el que se rompió todo, haciendo que el chófer no quisiera saber nada más de ellas.

"Carmen Borrego, en lugar de defender a Gustavo, dice 'no tengo por qué dudar de ti y si encima dices que las has escuchado...", comenta Rossi. Un comentario durante el directo de 'Sálvame', ante millones de personas, que indignó al trabajador y éste no pudo morderse la lengua: "Gustavo le manda un mensaje a Carmen en el que dice 'eres una sinverguenza, por no defenderme sabiendo que es mentira', con estas palabras".