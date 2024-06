Isa Pantoja se va directa a urgencias . La hija de Isabel Pantoja está sufriendo una severa crisis asmática que ha agravado su primer diagnóstico de bronquitis . La que fuera concursante de ' Supervivientes ' está desesperada y no ha podido evitar romper a llorar al explicar que no está experimentando ninguna mejoría. A pesar de que lleva días con medicación y con mascarilla , la influencer siente que "se queda sin aire" .

"Hago este vídeo ahora que estoy un poco mejor para haceros llegar lo que siente una persona asmática, yo esto no lo había vivido en mi vida. El polvo lo que ha hecho ha sido agravar lo que ya tenía , que era una bronquitis y me ha derivado en asma. Lo estoy pasando fatal ", ha comenzando explicando con los ojos llorosos y la voz entrecortada .

Tal y como apunta, su casa no está en obras, pero sí que todavía se están terminando de perfilar algunas cosas, lo que sigue generando una gran cantidad de polvo. "Estoy llorando de la desesperación porque veo que no mejoro, veo que me asfixio, que me quedo sin aire, me da miedo de verdad pasar esas crisis asmáticas que son lo peor del mundo, no sé qué hacer, estoy desesperada", ha reconocido la hija de Isabel Pantoja, que ha decidido marcharse a urgencias.