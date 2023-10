'Vamos a ver' muestra las imágenes de Edmundo Arrocet paseando por las calles de Madrid tras presuntamente haber dado una exclusiva a una revista hablando abiertamente sobre María Teresa Campos y su relación con las hijas de ésta, Terelu y Carmen Borrego. Una presencia por la que fue preguntada directamente Alejandra Rubio y, sin duda, su reacción no tuvo desperdicio...ç

El programa emite las primeras imágenes de Bigote Arrocet tras la muerte de su ex, María Teresa Campos . El protagonista es pillado por las calles de Madrid, paseaba con tranquilidad, sonriendo e intentando evitar a los paparazzi. Edmundo, ante las numerosas cuestiones, sentencia: "Estoy bien" . El periodista continúa preguntando sobre la relación con la familia de la presentadora fallecida y éste se marcha, siendo cauto, evitando cualquier situación comprometida...

Pepe del Real toma la palabra tras la emisión del vídeo para aportar su información: "Lo tengo confirmado , este miércoles veremos a Edmunso hablando en una revista , no sé cuál será...". En cuanto al contenido, el periodista dice que "lo desconozco", pero también apunta: "Vivo cerca de donde suele quedar Edmundo, hay bares a los que voy, que también va Edmundo... estuvo alojado en el hotel Santo Domingo, llegó el pasado martes y se fue el sábado".

"Él se mostró muy esquivo, la gente le preguntaba, los camrareros y la gente con la que habla habitualmente... pero no dio detalles y se mostró apenado por la pérdida de María Teresa", comenta el colaborador. Tras esto, el periodista añade: "En el hotel en el que estuvo, subió a la terraza para localizar un punto en el que hacerse las fotografías".

El periodista le dice a la jove: "A Edmundo". Al nombrar a la antigua pareja de su abuela, a Alejandra Rubio le cambia la cara, no sabe dónde meterse e incluso se le escapa una carcajada: "Madre mía, pensaba que me ibas a decir... ¡yo que sé!". Por último, ante las preguntas sobre una posible exclusiva, la hija de Terelu es clara: "Que haga lo que quiera, me alegro mucho de que esté bien".