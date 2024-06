Yolanda Díaz dimite de sus cargos en Sumar tras los resultados en las elecciones europeas del 9J

“He decidido dejar mi cargo como coordinadora de Sumar" ha señalado, sin hablar, no obstante, de los cargos que tiene en el Gobierno de España. En este sentido, fuentes de la formación remarcan que seguirá como ministra de Trabajo y vicepresidenta segunda del Gobierno, además de continuar como presidenta del grupo parlamentario de Sumar en el Congreso .

Ahora, Yolanda Díaz asume en primera persona el batacazo de las europeas: "Es mi responsabilidad y me hago cargo", ha dicho durante su intervención, en la que ha manifestado que estas elecciones han servido de "espejo" y que la ciudadanía no se "equivoca" cuando vota o cuando decide no acudir a votar.