Quedan muy poquitos días para que Asraf Beno e Isa Pi se den el ‘Sí, quiero’ y, como es habitual en la familia Pantoja, no hay evento que esté exento de polémica. La última ha sido la que se ha producido tras la cancelación de la despedida de soltera de la hija de la tonadillera.

El pasado jueves, la periodista Giovanna González explicaba que había hablado con alguien muy cercano a la hermana de Kiko Rivera y que esta persona le había contado el motivo por el que no se iba a celebrar la despedida de soltera.

“El pasado fin de semana se tenía que haber celebrado la despedida de soltera de Isa Pantoja, pero se canceló porque se iba a grabar y Anabel no llegó a un acuerdo económico. Pedía un caché muy alto”, explicaba la periodista, dando voz a un supuesto topo del grupo de amigas de la futura esposa de Asraf Beno.

Al escuchar el bombazo, Anabel Pantoja no dudaba en intervenir en directo el pasado jueves y explicaba su versión, asegurando que ella no se quería lucrar económicamente de la boda de su primer ni de su despedida.

Estaba planeado que se esa despedida de soltera se celebrara el pasado día 30 de septiembre, pero, tal y como ha explicado Isa Pantoja, tuvo que ser cancelada: “La fiesta se cayó porque no todo el mundo podía venir, hay gente que no es de Madrid, incluida yo, que vivo en El Puerto, y esa semana no podía subir”, explicaba la colaboradora de nuestro programa.