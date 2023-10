Antonio Rossi desmiente las declaraciones de Eugenia, hija de Bertín Osborne: "Todos influyeron en la decisión"

La primera en hablar ha sido Gabriela Guillén, pillada por la reportera después de hacer deporte. La futura madre es preguntada por la ayuda económica de Bertín Osborne y sobre si éste le ha pedido una prueba de paternidad para asegurarse de que la hija que esperan es de ambos: "Es mi vida. Sobre la prueba, tienes que preguntarle a él, no puedo decir nada. Por mí, sí. Por él, no".

Tras esto, se muestra las respuestas que Eugenia Osborne ha realizado sobre su padre y el embarazo de Gabriela Guillén. Lo primero, el periodista le pregunta sobre si las hijas de Bertín se enfadaron tanto como los medios de comunicación anuncian: "No, se dicen muchas cosas. Nos lo tomamos preguntándole 'Papá, ¿tú cómo estás?, ¿Estás bien?'. Pues ya está". Además, la hija de Bertín añade: "Lo que se diga de él no me importa, sólo me importa lo que mi padre me diga a mí y de eso no voy a decir nada".