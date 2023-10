La colaboradora corta rápidamente al presentador y le contesta en directo: "Lo mío no tiene nada que ver porque este señor acaba de fallecer y mi madre, gracias a Dios, está viva". Bibiana Fernández le dice en directo: "Es que tu madre está viva y es joven, no entiendo la preocupación...". Isa Pantoja le aclara que " yo no tengo preocupación " y su compañera le aclara: "No, no, la preocupación que tiene Isabel Pantoja".

"No he escuchado a mi madre decir que no quiere que estemos en su funeral, así que ni me lo creo ni dejo de creérmelo", dice sobre los rumores que apuntan a que su madre no quiere que sus hijos la visitan tras su muerte. Tras esto, Isa Pantoja es clara: "Ella no me lo ha dicho, por eso no puedo responderle a ella. Hablar de una cosa como un funeral... la muerte no tiene edad y no podemos saberlo. No me gusta hablar de eso.. y menos si es mi madre".