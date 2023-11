Ricardo Álvarez-Osorio, abogado de Cándido Conde-Pumpido Varela, comenta cómo está el proceso para defender a su cliente

El abogado, sobre los vídeos de la cámarade la casa de su cliente: "Ella está en su mundo, bebiendo vino, andando alrededor de la cama durante horas y horas..."

La jueza cuestiona la versión de la mujer que denunció a Cándido Conde Pumpido Varela por una agresión sexual en grupo

Ricardo Álvarez-Osorio, abogado de Cándido Conde-Pumpido Varela, comparece durante el directo de 'Vamos a ver' para contar todos los detalles de la denuncia que ha recibido su cliente por agresión sexual.

El letrado explica de forma clara y contundente qué es lo que ha ocurrido: "La realidad es la que se ve con los ojos, esta señora tenía una situación, no sé por qué lo hace o a qué obedece, si tiene un problema mental o lo hace bajo indicación de alguien, pero todo lo que dice se demuestra que es mentira".

Álvarez-Osorio confirma que ha visionado las imágenes del interior del domicilio del detenido y añade: "Yo he estado viendo vídeos todos el fin de semana mientras él estaba en el calabozo, se ve que esta mujer está en su domicilio, había llegado un par de días antes, lo había conocido poco más, ella se acercó a él, empezaron una conversación, cogieron confianza, se fue acompañado a su casa y ta está".

"La situación empezaba a ser sospechosa, había una intensidad de conductas en esta mujer que no era natural, mucha intensidad en pocos días. Esto le hizo retroceder a él un poco, de hecho tenemos conversaciones de WhatsApp", sentencia el abogado. Tras esto, comenta: "Ella llega a su casa, dos o tres días antes de la denuncia, pero ella decide no irse de allí, está con él, no le deja descansar, no se quiere ir, Cándido se comporta con una paciencia que pocos tendríamos y finalmente acaba diciéndole que no le aguanta más".

"En las grabaciones se ven cosas que son hasta divertidas, como cuando él le dice 'tú nunca has hecho un voto de silecnio', 'me has contado lo mismo cinco veces, cállate ya'... eso se escucha y se ve claramente en las imágnenes", dice el abogado de Cándido. Por otro lado, sobre lo que se ve en el vídeo, añade: "Ella está en su mundo, bebiendo vino, caminando por la casa, alrededor la cama, hablando sin parar, durante horas y horas... en un deliro, subidón o lo que quieras".

La denunciante aporrea la puerta de Cándido entre gritos y amenzas: "Te voy a arruinar la vida"

El letrado explica que, tras invitarla a abandonar su domicilio en varias ocasiones, Cándido consigue que el chica pida un taxi: "Él la acompaña a la calle, el taxi no llega, no llega... ¡no había pedido el taxi!". "Ahí, Cándido le dice que le va a llevar su chófer y ella le contesta que no, que tenía que llevarla él mismo", sentencia el abogado.

Tras esto, el acusado decidió no seguir más el presunto juego: "Tras eso, él dijo 'hasta aquí hemos llegado', él se va a su casa y cierra la puerta...". Sin emargo, según el abogado, esto provocó que la mujer "entró en brote, como en una película de terror, a pegar estallidos, a aporrear la puerta de la casa de Cándido y gritar: 'Déjame entrar o te voy a arruinar la vida, que se enteren todos los vecinos y voy a llamar a la policía".