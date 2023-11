Gustavo Guillermo, entre lágrimas, realiza su entrevista más sincera: "Pude despedirme de María Teresa Campos"

Carmen Borrego fue la que desveló el bombazo durante el directo del programa. La colaboradora confesó que "vamos a ver una entrevista de Gustavo en una revista, que me lo ha confirmado él esta mañana". Tras esto, la hija de la presentadora explica qu e Gustavo la llamó para avisarla, se sinceró con las hijas de Teresa Campos y le contó todos los detalles de la entrevista.

En cuanto a las declaraciones de Edmundo Arrocet, Carmen Borrego desvelaba: "Sé que Gustavo está muy enfadado con este tema , le he pedido contención, al igual que se lo pedimos antes de entrar en la casa de 'GH VIP".

El entrevistado rompe a llorar, no puede contener la emoción, al verbalizar cómo fue el último abrazo que dio a la presentadora: "Pude despedirme de María Teresa Campos, pero ya no me reconoció". Además, totalmente afectado por la marcha, confiesa que ella era "como una segunda madre".