Exclusiva | Las primeras imágenes de Daniel Sancho antes de declararse no culpable del asesinato premeditado de Edwin Arrieta

Daniel Sancho Bronchalo se encuentra en la prisión de Koh Samui antes de haberse confesado el asesinato del cirujano plástico colombiano Edwin Arrieta, de 44 años. El juicio ha arrancado en Tailandia este lunes 13 de noviembre, después de que el acusado solicitase su aplazamiento debido a la ausencia de un intérprete presencial al español, y allí hemos podido ver al hijo del actor Rodolfo Sancho poco después de declararse no culpable del asesinato premeditado de Edwin Arrieta.

La estrategia de la defensa, según desvelaba Manuel Marlasca en el programa de Telecinco TardeAR pasa por "tirar abajo la premeditación" alegando que hubo "una pelea previa" y que por tanto "no fue un asesinato premeditado" sino "producto de una pelea": "No hay torso, pero sí que hay un cráneo ¿Para qué sirve el cráneo? La dentadura va a servir para intentar demostrar que esa dentadura es la misma que en unas fotos aparece en su brazo, en el marco de esa pelea llegó hasta a morder el brazo de Daniel Sancho", apuntaba el periodista, experto en sucesos. Esta declaración corroboraría este línea de actuación.

Sorprendió en un primer momento la buena relación entre Daniel Sancho y la policía tailandesa. Ahora se sabe que esta le prometió algunas concesiones que no ha cumplido. "Primero, le prometieron que lo iban a extraditar rápidamente a España y que no le iban a acusar si colaboraba. También le dijeron que no iban a acusarle de asesinato, sólo de homicidio imprudente por una pelea por las presuntas amenazas de Edwin Arrieta y que la policía da por cierto", pero la Policía mantiene la de asesinato premeditado, según desveló el periodista Ángel Moya, tal y como ha apuntado en el programa Mañaneros de Televisión Española.