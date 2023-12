El relato desgarrador de la madre de David, después de que se archive el crimen de su hijo: "No pueden dejar al asesino en la calle..."

David, de 18 años, bajó apresuradamente a la calle a la una de la madrugada durante el confinamiento y fue brutalmente asesinado a navajazos

Lorena Sánchez comparece durante el directo de 'Vamos a ver' para pedir que se investigue el asesinato de su hijo David. El joven tenía 18 años y falleció en pleno confinamiento, después de que bajara apresuradamente a la calle a la una de la madrugara y fuera atacado a base de golpes y apuñalamientos. Ahora, sin saber todavía quién o quiénes están implicados en el crimen, la causa queda archivda tras tres años y ocho meses sin pistas.

En 2020, en plena pandemia, David decidió bajar un momento a la calle de forma muy agobiada a la una de la mañana. Esta fue la última vez que Lorena Sánchez vio a su hijo, puesto que a las horas encontraron el cadáver del chico a escasos 100 metros de su portal y con una navaja tirada en el suelo. Este crimen ocurrió en pleno confinamiento, no había ningún testigo en la calle y los agentes no han obtenido ninguna información de valor para la investigación en el móvil del joven ni en sus redes sociales. La madre, totalmente rota, sigue sin saber qué pasó.

"No sabemos nada, el hándicap es saber por qué salió de casa y para qué. David salió de forma apresurada, en pleno confinamiento, encima que no paseaba nadie por la calle...", comenta Lorena Sánchez con el gesto roto. Tras esto, la madre de David comenta que "si hubiera sido en un entorno normal, habría más movimiento, pero en plena pandemia no había nadie".

En cuanto a las pistas y sospechosos que estén implicados en la muerte de David, la madre comenta que "no han encontrado nada que sepamos". Además, Lorena Sánchez añade: "Sé que la Guardia Civil, aunque haya cerrado el caso, sigue investigando y mi abogado está intentando que lo vuelvan a abrir". Por otro lado, la madre se rompe hablando del crimen de su hijo: "Estoy desesperada, es como si no cerraras esta etapa, a mi hijo no me lo va a devolver nadie, pero es que no puedes seguir hacia adelante".

Una de las cosas que más atormenta a Lorena es no saber quién o quiénes han matado a su hijo: "Al final seguimos viviendo en el mismo sitio, la gente te saluda por la calle, sigues viendo a la gente con la que él iba, te preguntas si es alguien de los que todos los días me saludan...". "Me da rabia e impotencia, han matado a un niño de 18 años y ¿en serio no tienen nada para cogerlos? Es que no me lo creo".