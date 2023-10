Isa Pantoja: "Mi madre no hubiera ido a la boda aunque no hubiera venido nadie"

El gran día ha llegado: Isa Pantoja festejará rodeada de amigos y no tantos familiares directos su boda con Asraf Beno , con el que ya formalizó su relación hace unos días en una notaría de Fuenlabrada. Hasta hoy mismo se ha especulado con la presencia de Isabel Pantoja , que parece que finalmente no irá. Isa Pi siempre ha mantenido en 'Vamos a ver' que su deseo era que estuviera a su lado en este momento tan destacado de su vida, pero ahora ha dejado claro que nunca creyó que lo fuera hacer.

"Da igual el padrino. No hubiera venido. Si no hubiera venido nadie tampoco", ha comentado la exconcursante de 'Supervivientes', dejando así muy claro que el motivo por el que su madre no va a la boda no es por ninguno de los invitados a la misma. Unas palabras muy reveladoras con las que deja claro también que no cree que la tonadillera haya decidido no acudir a la fiesta porque van algunas de sus antiguas amigas, como también se ha dicho.