A Fran Rivera se le quiebra la voz al hablar de Isabel Pantoja: "Esa mujer nos ha destrozado"

Se trata de un capítulo de su vida del que Fran Rivera aún ahora, después de décadas, no puede hablar sin emocionarse. Fran intenta no nombrar a Isabel Pantoja porque cree que el simple hecho de mencionarla es motivo de mal fario. El torero no se siente capaz de perdonar que Isabel Pantoja, cuando él y su hermano Cayetano eran simplemente unos niños, no les diera algunos de los objetos personales de su padre: