Aunque no es la primera vez a la que se enfrenta a una situación similar, parece que esta vez las cosas son más complicadas. El hermano de Rocío Jurado no tendría actualmente ningún trabajo y solo estaría viviendo de su pensión.

Pepe del Real ha podido hablar con Amador , que le ha comunicado que el asunto ya está en manos de su abogado, Marcos García Montes, y ha tratado de quitarle hierro al asunto: "Mi abogado me ha dicho que lo único que te puedo decir es lo que debo decir, es lo que debo decir, que voy a tener una reunión con mi gestoría y con el inspector de Hacienda en Cádiz y no digo nada más", ha comentado.

Sobre si está atravesando una situación límite, Amador Mohedano lo ha desmentido: "Que va, hombre. Límite no hay nada, al contrario. El inspector está de vacaciones y hasta el día 16 no vuelve. El 16 o el 17 él ya me da cita para yo irme a Cádiz con mi gestor y a ver de qué forma vamos a ir solucionando lo que sea. Solución tendrá que haber", ha dicho.