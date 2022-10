Marta Amaya, corista de Rocío Jurado, relata sus encuentros con Amador Mohedano y responde a Rosa Benito

“Siempre me ha dicho que se llevaba mal con su mujer, pero de Rosa no se hablaba”, ha entonado la invitada al hablar de Rosa Benito. A la que también ha contestado los comentarios que ha puesto de ella en sus redes sociales: “Creo que está muy aburrida, no veas cómo me está poniendo en las redes sociales. Yo no estaba con nadie, se equivoca Rosa. Me está poniendo a parir y yo estaba sola, una mujer sola se acuesta con quien le sale del moño”, explica.