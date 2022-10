Amador Mohedano responde a sus presuntas infidelidades: "No he sido ningún santo"

Amador ha desmentido una a una las afirmaciones de Rocío Carrasco y se ha mostrado profundamente dolido: "Todo lo que dice me duele porque habla de cosas de las que no tiene ni idea , lo que está ocurriendo es una barbaridad, lo que está haciendo por dinero , allá ella con las consecuencias".

Amador ha reconocido que intenta no ver mucho de lo que se dice pero que de una manera u otra le llega la información: "Aunque yo no lo quiera ver porque como os digo me duele, siempre hay alguien que me lo cuenta y me acaba llegando".