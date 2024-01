Sin embargo, ya poniéndose serio, Alessandro Lequio declara: "No hay nada, la fundación no tiene ningún problema, Ana no tiene ningún problema y yo no tengo ningún problema". Tras esto, añade: "Ana y yo hemos tenido una relacion extrordinaria articulada alrededor de nuestro hijo, siempre nos hemos llevado de maravilla y nunca hemos tenido ningun problema".