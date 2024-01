Ana Obregón responde a Alessandro Lequio tras sus últimas declaraciones: "A mi hijo le he mantenido yo hasta su entierro"

La actriz , después de ver las últimas declaraciones del padre de su hijo, estallaba explicando: “Ha habido un anticipo , por supuesto porque yo he estado 10 meses trabajando, pero lo que no puedo decir es la cantidad porque es confidencial. En ese anticipo, hay unos derechos de autor” . "Las únicas fuerzas que tenía las usé para eso", decía hablando de la fundación la cual era un deseo de su hijo.

"Todo el mundo sabe que a mi hijo económicamente le he mantenido yo, desde que nació hasta su entierro. Todo lo que he prometido lo he hecho, solo me dedico a la fundación y a cuidar de Anita". Sobre Anita, también ha declarado que: "No voy a donar más exclusivas a la fundación, ese dinero va para Anita", añadía Ana Obregón.