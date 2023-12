Lequio se sincera al hablar de Ana Sandra: "Si es hija de mi hijo, obviamente soy su abuelo"

Alessandro Lequio contesta a Ana Obregón tras sus palabras en su última exclusiva tras el bautizo

Lequio: "Es cierto que nos escribió y es cierto que no le contesté porque no hacía falta. Ella sabía que no iba a estar"

Ana Obregón, sobre la ausencia de Lequio en el bautizo: "Me entristece mucho por Álex, lo veo como un desprecio hacia él"

'Vamos a ver' muestra a Alessandro Lequio todas las declaraciones que Ana Obregón ha realizado en la resvista '¡Hola!' hablando del bautizo, de su nieta Ana Sandra y, sobre todo, se pronuncia sobre la ausencia de nuestro colaborador durante la ceremonia.

Ana Obregón explica claramente que Alessandro Lequio "no es que estuviera invitado, es que es su abuelo y me encantaría que hubiera estado aquí". Por otro lado, la protagonista deja claro que "le he escrito a los dos, a María (su mujer) y a él" y, además, sentencia: "Me entristece mucho por Álex, lo veo como un desprecio hacia él". Unas palabras que el colaborador italiano escucha durante el directo en plató y a las que responde de forma clara.

La respuesta de Lequio a Ana Obregón

Alessandro empieza hablando sobre la invitación de Ana Obregón al bautizo de la pequeña: "Es cierto que nos escribió y es cierto que no le contesté porque no hacía falta". Tras esto, Lequio reitera el motivo por el que no respondió: "Todo el mundo, incluido ella, sabía que no iba estar. Es absurdo dar vueltas a algo que está más que claro".

Los colaboradores insisten en saber el motivo por el que Lequio no respondió a Ana Obregón tras la invitación y Lequio zanja el tema: "No contesté porque no hacía falta, ella sabe perfectamente todo". Tras esto, uno de los presentes en la mesa le pregunta por la declaración de la madre de su hijo en el que lo señala como abuelo de Ana Sandra. Lequio, de forma muy sincera, responde: "No quiero entrar en esta historia, obviamente si es hija de mi hijo, yo soy el abuelo, de eso no queda ninguna duda, pero prefiero mantenerme al margen porque así estoy mucho mejor".

Una de las cosas que más repercusión ha tenido ha sido la declaración de Ana Obregón en la que considera que la ausencia de Lequio en el bautizo fue "un desprecio hacia Álex". Alessandro, tras escuchar estas palabras, comenta: "La palabra 'desprecio' creo que no es la adecuada, pero no vamos a entrar en la literalidad de las palabras".

Lequio, sobre el momento que conocerá a su nieta: "Es algo mío y no lo vais a saber"

Alessandro Lequio destaca las exclusivas que ha dado Ana Obregón y confiesa cómo se siente: "No me quiero ver obligado a contestar cada vez, me parece violento. No sé qué hacer, trabajo en un programa, me siento en la obligación de decir determinadas cosas, sabéis cual es mi postura, máximo respeto a la madre de mi hijo y seguiré así".

Sandra Aladro pregunta sobre las palabras que Lequio dijo en el pasado de conocer al bebé cuando él estuviera preparado y en la intimidad. Alessandro, ante esta cuestión, declara: "Si yo hago algo, será de puertas para dentro y no de puertas para fuera, no tengo que exhibir nada".