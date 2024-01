Alessandro Lequio explota: "Ana Obregón es la responsable de que se esté ensuciando la memoria de mi hijo"

En 'Vamos a ver', Lequio se defendía de las últimas acusaciones que se han vertido sobre su persona. Tras insinuarse que él había filtrado información sobre el dinero que Ana Obregón había aportado o no a la Fundación Aless Lequio, el colaborador se defendía: "Los únicos que tienen acceso a las cuentas son el tesorero y Ana" , declaraba en el programa.

Este jueves, Alessandro Lequio se ha mostrado más tajante que nunca y se ha dirigido de nuevo la madre de su hijo, explicando lo que más le molesta de los rumores que han surgido sobre la fundación en honor a Álex Lequio: "Lo que más me duele es que se esté ensuciando la memoria de mi hijo y la única responsable de esto es Ana Obregón" , ha sentenciado.

"Esta no es una historia de la fundación, esta es una historia de Ana Obregón. Ella adquirió el compromiso, que no obligación de donar sus exclusivas a la Fundación Álex Lequio. A mí lo que me molesta y duele es que se está ensuciando el legado de mi hijo, que es un legado inmaculado y con unas cuentas muy claras. Las cuentas de la Fundación están clarísimas, pero las de Ana solo ella sabe cómo están", ha tratado de explicar el colaborador.