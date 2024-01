Mayka Navarro, con paraguas sin que caiga ni una gota para llamar a la lluvia: "No sé si cantar, desnudarme o qué hacer"

Antes de despedirse de Joaquín Prat , el presentado r se alegraba de que estuviese lloviendo en Barcelona, algo de lo que se había dado cuenta al ver a Mayka con el paraguas durante toda la conexión . Pero, una vez más, la periodista dejaba sin palabras a todos: "No está lloviendo", confesaba para sorpresa de todos.

"Me pongo paraguas porque como dicen que da mala suerte abrirlo cuando no llueve y eso provoca la lluvia... Nos habían dicho que hoy caería la mundial, pero nada. No sé si cantar, desnudarme o hacer algo que provoque lluvia porque estamos desesperados", explicaba.