Joaquín Prat preguntó a Mayka Navarro al verla en pantalla, aunque se temía que no pudiera responderle porque en la conexión anterior no le llegaba el audio a la periodista catalana : "A ver si ahora tenemos más suerte...".

Mayka Navarro, con micrófono en mano , preparada y mirando a cámara... no dice absolutamente nada. Joaquín Prat, al ver que la conexión sigue sin funcionar, comenta: "Fíjate, pues no tenemos esa suerte, ¿verdad, Mayka?".

El presentador continúo intentándolo y le volvió a preguntar a la reportera: "¿A que no me escuchas?". Entonces, de repente, estando absolutamente ajena a lo que se comentaba en plató porque no le llegaba el audio, Mayka Navarro se enfada en directo y se quita el pinganillo muy enfadada mientras dice "¡me cago en la pu*!". Al escuchar a la periodista, Joaquín Prat contiene la sonrisa y sus compañeros no pueden evitar soltar las carcajadas: "Eh, Mayka, Mayka...".