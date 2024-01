La madre del menor presuntamente abusado sexualmente por su entrenador en Sevilla: "Les pellizcaba los genitales y les subía a su casa"

La madre empieza la entrevista detallando cómo sucedió todo: “Mis sospechas comienzan cuando me transmite una serie de preguntas de relaciones sexuales entre hombres y no se a mí me vinieron las sospechas, pero videos no he visto. La conversación me lleva a preguntar a otras madres. El domingo de ese mismo fin de semana en el que me hace las preguntas, veo a esta persona en un patinete con un niño delante y a mí no me da buena vibración, el lunes por la mañana ya fue cuando hablé con el resto de las madres de los chicos que son todos de la misma urbanización en la que él vivía".