Lequio responde a Carlo Costanzia: “En esta historia facturamos todos, pero hay que dejarla en el pasado”

Lequio comienza explicando que “yo entiendo perfectamente que un hijo de Mar Flores no le tenga simpatía a Alessandro Lequio, asumo lo que me toca y no quiero entrar en conflicto con este chico".

"Yo no defiendo ni vendo a nadie , simplemente me solidarizo con una mujer y con un hombre porque tanto el padre como la madre, lo han pasado muy mal y lo siguen pasando así. Lo que pasó, pasó y lo que ocurrió, pues ocurrió, detalla el colaborador.

Carlo Costanzia en la entrevista hacía referencia al colaborador y a Makoke explicando: "Qué poca delicadeza. Ojalá eso no les pase a sus hijos. Me parece muy gracioso que un tipo como Lequio, que ha vendido a mi madre por todos lados, la quiera defender o quiera decir algo u opinar de mi vida. Que yo he sido problemático, cuando a lo mejor lo he visto una vez en mi vida. O Makoke, que quiera opinar de mí cuando no la he visto en mi vida".