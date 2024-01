Carlo Costanzia se rompe al hablar de sus hermanos: "No es fácil sentirse un ejemplo para ellos"

¿Qué relación mantiene Carlo Costanzia con sus hermanos? El hijo de Mar Flores se sincera

Carlo Costanzia planta cara a Alessandro Lequio y Makoke para defender a su madre, Mar Flores

Durante su entrevista en '¡De viernes!', Carlo Costanzia se ha sincerado sobre la relación que mantiene con su madre, Mar Flores, pero... ¿qué relación mantiene con sus hermanos menores? Nuestro invitado ha lamentado no sentirse un buen ejemplo para los pequeños y, durante un momento, le ha costado hablar, visiblemente emocionado y afectado por la situación.

Carlo Costanzia habla de sus hermanos: "Me incomoda que sufran"

"No es fácil sentirse un ejemplo teniendo el recorrido que he tenido yo y menos para mis hermanos. Me hubiese encantado darle otro ejemplo que no sea el mío. Pero también me incomoda mucho que ellos, a raíz de esto, sufran, que salgan estas cosa en la tele y que ellos puedan verlo y puedan sufrir. Me incomoda no sentirme la persona que debería ser para ellos", se sincera el hijo de Mar Flores.

"Yo sé que, en mi vivencia, soy un superviviente, pero me siento un fracasado por todo lo que he hecho y no desearía que mis hermanos pasaran por todo esto. Espero que esto sea un ejemplo para ellos, o sea, no ejemplo para ellos, que no tenga que ver con su vida en ningún momento", añade el invitado.