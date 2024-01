Carlo Costanzia planta cara a Alessandro Lequio y Makoke para defender a su madre, Mar Flores: “Me parece patético”

Al ver el vídeo con las declaraciones, Carlo Costanzia se muestra sorprendido , y, al finalizar el visionado se muestra rotundo con Alessandro Lequio y Makoke: “Nada de eso merece una respuesta mía. Qué triste es que uno venga a dar un testimonio de bullying, de sanidad mental, y que gente que no sé ni quien es quiera desmontarlo , y quiera tirarlo por los suelos. Qué poca delicadeza , ojalá eso no les pase a sus hijos”.

“Me parece muy gracioso que un tipo como Lequio, que ha vendido a mi madre por todos lados, la quiera defender o quiera decir algo o opinar de mi vida, que yo he sido problemático, cuando a lo mejor lo he visto una vez en mi vida. O Makoke, que quiera opinar de mi cuando no la he visto en mi vida”, proseguía Carlo en el plató de ‘¡De viernes!’.