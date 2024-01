Laura Matamoros se rompe al hablar de su primo Carlo Costanzia: "Era consciente y me parecen muy injustas ciertas cosas"

Laura Matamoros, entre lágrimas al hablar de Carlo Costanzia: "Era consciente... es mi primo favorito"

La influencer, sobrina de Mar Flores, explica sobre su primo: "Hay que sacar el lado positivo de cómo se ha ido superando así mismo hasta el día de hoy"

Carlo Costanzia culpa a sus padres de su dura infancia y de su caída en las drogas: "Era la mejor manera de evadirme"

Laura Matamoros se pronuncia en 'Vamos a ver' sobre la entrevista que Carlo Costanzia dio en '¡De viernes!'. La influencer no dudó en posicionarse públicamente en este conflicto y en hablar con todo tipo de detalles sobre los problemas que superó su primo y las declaraciones que realizó en el programa de Beatriz Archidona y Santi Acosta.

Joaquín Prat empieza la sección de corazón dando paso a su compañera, que hoy iba a tomar un papel diferente durante el directo: "Hoy venía Laura Matamoros a hacer su sección, pero ha tenido la amabilidad de contarnos cómo es la relación con su primo Carlo Costanzia, hijo de su tía Mar Flores". Tras esto, la cámara enfoca a la colaboradora para que comente sus primeras impresiones sobre el relato de su primo en '¡De viernes!'.

Laura Matamoros, con el gesto serio, se sincera ante la audiencia sobre su primo: "Como entrevista y relato de lo que él cuenta, que es su infancia y cómo la ha vivido él, hay que sacar el lado positivo de cómo se ha ido superando así mismo hasta el día de hoy". Además, la influencer dice sobre la entrevista de Carlo: "Sinceramente, es superemotiva".

"Hay muchos casos en los que hay que superarse así mismo, así lo ha hecho mi primo", continúa diciendo la colaboradora. Por otro lado, antes de ahondar en el tema, Lauira Matamoros es muy clara sobre por qué participa en el 'Club Social': "Me siento para tratar el tema, me parecen muy injustas ciertas cosas".

Laura Matamoros, entre lágrimas, sobre las vivencias de Carlo: "He sido consciente, es mi primo favorito"

Laura Matamoros se sienta en el sofá junto al resto de colaboradores para pronunciarse sobre las palabras de su primo: "Es la historia de su vida, de cómo él la ha vivido... por ejemplo, yo ahora que estoy en un proceso de separación, lo que quiero es proteger a mis hijos, pero es verdad que a veces los adultos olvidamos de cómo puede vivir el niño o esos niños el tema de la separación".

"Esto no quiere decir que su padre ni su madre no hayan estado, sino que Carlo ha vivido su infancia y su adolescencia de una manera, equivocada tal vez", matiza Laura Matamoros. Tras esto, la influencer continúa dando más detalles: "En esta entrevista hay que ver su superación, su día a día, su proceso y lo que no hay que hacer en la infancia para no tener estos problemas".

"Lo que estoy viendo, es que se quiere sacar una guerra entre el padre y la madre... nada que ver en el relato que Carlo ha contado", comenta Laura Matamoros. Tras esto, y con lágrimas en los ojos, añade: "Me emociono, me duele, hay veces que en una separación los padres egoístamente no miramos bien por los hijos... . En este caso, Carlo ha estado un poco más descolgado de lo normal, se ha refugado más en sí mismo, en circunstancias y cosas que no debería haber hecho y que le han llevado a la vida que ha tenido".