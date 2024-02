Entramos en los 'narcovestuarios' de San Blas (Madrid): "El olor a droga es insoportable"

“Aquí vienen a comprar droga y a fumar, eso es un barrio yonkie. Hasta los propios chinos, que son muy listos, te venden para que puedas consumir”, explica una vecina de San Blas. “Ha habido cola hasta para recoger la droga, se arregla, se cierra y vuelven a entrar. El Ayuntamiento no hace ni caso” comenta desesperada otra de las vecinas del barrio. Conseguimos hablar con gente de los ‘narcovestuarios’: “Aquí hay gente que trabaja. Aquí no venden droga. Todo el mundo sabe donde se vende. Yo por lo menos aquí no vendo droga ni se vende”.