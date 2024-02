Un vendedor de cocaína rosa, sobre su mercado negro: "Si no has tomado nunca, no abuses..."

Buscamos en los 'blackmarket' para descubrir cómo de fácil es conseguir esta droga como para que un menor como el fallecido, tenga acceso a ella. Contactamos mediante esta página y obtenemos una respuesta fácil sobre cómo es esta droga: “Es igual de fuerte que cualquier droga, hay que tener cabeza. Es química y te va a hacer un efecto parecido al M, buen rollo y fiesta. Si no has tomado nunca, no abuses, a ver si voy a perder un cliente”, afirma el vendedor.