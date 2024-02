La madre del menor muerto tras ingerir tusi en una bebida energética: "Es un homicidio, él no se drogaba y esos chicos no eran sus amigos"

" No se está investigando como un homicidio , pero la familia del mernor está convencida de que el chico bebió sin saber que en esa lata de bebida energética había droga", apunta el presentador. Tras esto, le reportero Julio Uzal añade: "La Policía Judicial de Getafe está investigando este suceso, lo primero que investigan es si es tusi o simplemente cocaína lo que mató al chico, según está apuntando su entorno".

La madre de Ryan realiza unas declaraciones a el diario 'El Mundo' donde da su versión de lo ocurrido con el menor: "Fue un homicido. Mi hijo no consumía ningún tipo de droga. Mi hijo no se iba a suicidar y no se drogaba".