Patricia Pardo, en su vuelta al trabajo tras dar a luz: "No quiero engañar a la gente: ser madre a los 40 no es fácil; congelad óvulos"

Sin dejar de lamentar ni un minuto el estar lejos de su niño, aseguró que todavía se están acomodando con Christian para conciliar trabajo y cuidados. "La conciliación no es fácil. Los madrugones están ahí", ha dicho en una charla con la web de Telecinco.

"Hay gente que me dice 'qué poco tiempo de baja'. Mi prioridad es la familia. Es importante trabajar porque los niños no se alimentan de las bayas del bosque. Hay que ir al supermercado a comprar comida", explicó.

Ante la consulta de consejos para otras madres jóvenes, Patricia reconoció que lo más importante es intentar estar descansada para cuidar al recién nacido. Además, quiso aclarar que aunque ella haya sido madre a los 40, no es fácil quedar embarazada cuando se es mayor. "Parece muy sencillo ser madre cuando eres mayor. Pero no quiero engañarlos. No es fácil", aclaró y aprovechó el micrófono para enviar un mensaje a las mujeres jóvenes: "Congelad óvulos". Dale Play para ver la entrevista completa.