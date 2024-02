El escalofriante relato de una amiga de Antonio Tejado: "Cuando abrí los ojos, no sé cuánto tiempo había pasado..."

"Hay otro episodio, no llegué a denunciarlo porque no le vi directamente cogerme el dinero ", empieza relatando sobre este suceso. Tras esto, la protagonista añade: "Se murió su padre y le dije que me pasaba por su casa a verlo, yo en ese momento iba a hacer un ingreso porque tenía que pagar mi casa y pasé antes por la suya".

"Pues al rato fue como que a mí me dio un sueño increíble y cuando abrí los ojos... no sé cuánto rato había pasado y yo me marché", dice con la voz temblorosa al recordar la sensación que vivió. La que fuese amiga de Tejado termina diciendo: "Creo que no me hizo nada porque me levanté tal cual me quedé dormida. Lo que ahora mismo pienso y tengo miedo es que, por ejemplo, ya que ha estado diciendo que él graba, de que grabara algo...".