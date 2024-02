Un menor con autismo lleva 100 días sin colegio tras ser agredido sexualmente: "En el colegio no han hecho nada y ahora me han denunciado por absentismo escolar"

Madre del menor con autismo lleva 100 días sin colegio tras ser agredido sexualmente: "Me hace intentar creer que hay consentimiento por parte de mi hijo"

Hablamos con la madre del menor con autismo lleva 100 días sin colegio tras ser agredido sexualmente

El pequeño de 12 años padece autismo y lleva 100 días sin ir al colegio por acoso y agresión sexual

Un menor de 12 años con autismo y una discapacidad del 38% le cuenta a su madre que ha sufrido una agresión sexual por parte de un compañero de colegio. El niño, con miedo a que le regañen, le explica que un amigo le llevó al baño y le introdujo "un lapicero por el culete". En este momento empieza el infierno de esta familia, que solo se ha encontrado con barreras por parte del colegio, hasta el punto de tener que dejarle sin clases. Ahora, se encuentran con una denuncia por desescolarización del menor.

Esta madre, que ha preferido no dar su nombre real ni mostrar su rostro, ha hablado este jueves en 'Vamos a ver' para contar en infierno por el que están pasando: "Tanto yo como el colegio le dimos toda la credibilidad al testimonio de mi hijo. Es un niño muy literal y para él ha sido muy difícil delatar a su agresor porque le consideraba su mejor amigo. Sabía que lo que le habían hecho era algo malo, pero tenía ese dilema de que la amistad estaba casi por encima de su propia salud", ha comenzado relatando.

Madre del menor con autismo lleva 100 días sin colegio tras ser agredido sexualmente: "Me dicen que a mi hijo hay que enseñarle a decir que no"

La madre del menor ha contado todos los problemas con los que se ha encontrado sin cesar: "A partir de ese momento busco ayuda en el colegio y solo me encuentro con muros. Aunque en un primer momento le dan credibilidad y me dicen que lo van a solucionar, a los dos días su actitud cambia y todo lleva a querer cambiar el asunto. Yo no quiero que expulsen al otro niño porque también es una víctima, solo que protejan a mi hijo porque es más vulnerable".

Tras la mala actuación del colegio, esta madre da un paso más, pero tampoco solucionan su problema: "Recurro a la inspección educativa y es muy similar, incluso más cruel. Me dicen que no valoran la separación física y solo me dice de manera ambigua que pondrán más vigilancia, pero que a mi hijo hay que enseñarle a decir que no", ha explicado.

"En la dirección territorial de Alicante me hace intentar creer que hay consentimiento por parte de mi hijo. Tengo que pararlos y explicarles que su amigo le engaña y que hay una relación de superioridad por parte del agresor. Nadie me da una solución y decido que mi hijo no va a ir al colegio", añade.