Kike Calleja conoce al ex de Alejandra Rubio y cuenta qué hubo realmente entre ellos

Alberto asegura haber sido novio de Alejandra Rubio. Nos cuenta que solo estuvieron tres meses juntos, pero no entiende que la hija de Terelu Campos le desmienta dado que era ella quien le presentaba como su novio. Es más, dice tener pruebas y mostraba el tatuaje que la propia Alejandra le habría hecho. Desde le plató de ‘Vamos a ver’, Kike Calleja respondía.

El periodista es amigo de Terelu Campos y refutaba en directo en ‘Vamos a ver’ la versión de Alejandra: “Yo conozco a este chico del grupo de amigos de Alejandra, le he visto dos veces”.

Eso sí, dejaba claro que a él no le ha hablado del joven de un modo especial: “A mí, Alejandra no me lo ha presentado como su novio”. Es más, nos contaba que es habitual que Alejandra presente a sus amigos a su madre, de hecho, va con ellos a casa o a cenas en restaurantes: “No es una cosa excepcional, lo hace con todos sus amigos”.