Una vecina del falso médico de Málaga que sigue atendiendo a pacientes: "No sabíamos nada, incluso se la recomendaron a Toñi Moreno"

Además, Isabel explica cómo es la personalidad del supuesto médico: " Educado, cariñoso ... Lo vi hace una semana y me dijo que seguía con los masajes. Me dijo que a ver si quedábamos algún día para tomar un café"

El reportero también pregunta sobre cómo afectó la noticia de su detención al barrio. La vecina contesta muy sorprendida: "Ayer me enteré. Yo no sabía nada de esto. Cuando me lo dijeron, que estaba paseando a mi perrito, hablé con la madre desde la ventana y me dijo que . Yo no he entrado dentro de la consulta. Si ha hecho algo, que se encargue ya la justicia. Pero, ya te digo, todo el mundo se ha quedado asombrado".