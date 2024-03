Fernanda y Vicente, tras las agresiones sufridas en India: "Me echaron al suelo, me pusieron el cuchillo. Se iban turnando y la violaron varias veces"

La pareja ha narrado el violento ataque que sufrieron y cómo llegaron a tener claro que los asaltantes terminarían con sus vidas: "Nos decían que no hiciésemos ruido porque nos matarían. Ella me gritaba que corriese para que fuese a buscar ayuda, pero no podía. Intentaba ir a por ella, pero me pegaban y me golpearon con una piedra y con el casco de la moto".