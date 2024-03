Bárbara Rey toma medidas contra su hijo, Ángel Cristo: "Para que evite seguir hablando"

Las numerosas entrevistas mediáticas de Ángel Cristo en el programa ¡De Viernes! hicieron reaccionar a la exvedette y a su hermana Sofía Cristo. Ángel Cristo lo dejaba claro: "La verdadera pesadilla no era mi padre, era mi madre. La he visto gastarse mucho dinero en el casino: desde 100 a 30.000 euros en una noche" Sobre su hermana detalla que "“Desde los 13 años, mi hermana no tiene ni idea de lo que ocurre en esa casa porque está 24 horas drogada. Sacaba el dinero de la habitación de mi madre. En el cuarto de mi madre siempre había dinero en efectivo”

Bárbara Rey lo deja claro ante los medios de comunicación y explica las medidas que han decidido tomar: “No son acciones legales. Mis abogadas han mandado un burofax, más que nada para que evite el seguir hablando , pero no hay ningún tipo de amenaza. Yo no tengo miedo de nada porque tengo la conciencia muy tranquila. Lo que pasa que es muy doloroso”.

Su hijo, concursante oficial de ‘Supervivientes’, se encuentra en Honduras y en el vídeo de su presentación asegura “voy sin miedo. Principalmente voy a concursar, pero no voy a evadir ninguna conversación con nadie. Ahora la gente vuelve a reconocerme. No he hablado de mi familia, he hablado de mi vida. Y eso incluye hablar de ciertos detallitos”