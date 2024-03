Hiba Abouk se sincera sobre su divorcio con Achraf Hakimi: “He vivido momentos muy duros, físicamente me consumió”

La actriz explica: “Soy una persona completamente metamorfoseada. He tenido muchas cosas muy buenas y muchas cosas muy duras de encajar ”. Pese a que profesionalmente comenta que se encuentra en buen momento, la actriz detalla que con los hombres ha tenido “mala suerte” pero que “todavía creo que existe el amor para toda la vida . Me he enamorado tres veces hasta las trancas".

Sobre su divorcio con Achraf Hakimi, comenta: “Hay que pensar durante mucho tiempo y debatirlo, contigo misma y con él. Pero hay que salir sin egos. Lo más importante para mí era que cualquier decisión que tomáramos la hiciéramos pensando en nuestros hijos , que son los más importantes. He vivido momentos muy duros, físicamente me consumió ”.

Vicky Berrocal ha querido entrar en detalles sobre las relaciones y ha preguntado a Hiba si sería capaz de perdonar una infidelidad: “Sí, me he enterado de que me han sido infiel. Es duro de encajar. Todo depende del pacto que tengas con tu pareja. Sí perdonaría una infidelidad, lo he hecho más de una vez", detalla la actriz.