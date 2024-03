Padre de la menor atropellada mortalmente en Algemesí: "Solo hacen leyes para defender a los delincuentes. Pido un endurecimiento de las penas"

Varios jóvenes comienzan a pelearse ante las miradas de numerosos testigos. El homicida coge el coche con la intención de llevarse por delante a uno de sus agresores, pero termina pasando por encima de Marta y los servicios de emergencia no pudieron hacer nada por salvar su vida.

Este miércoles, en 'Vamos a ver' hemos podido hablar con Sergio Martorell, padre de Marta, que no ha podido contener las lágrimas durante su testimonio: "Como ella no tenía ninguna culpa es un homicidio y su intención era matar. Como tenemos u código penal laxo no se considera asesinato y lo que pido es un endurecimiento de las penas para que ninguna otra familia vuelva a pasar por lo que estoy pasando yo", ha dicho.