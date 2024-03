La víctima de los insultos del Alcalde de Fontanar, Guadalajara, está "atemorizada" y con miedo de "volver al trabajo"

“Todos quienes me conocen saben que ese comportamiento no es propio de mí , y que mi carácter es profundamente pacífico, tolerante y respetuoso. Lo que sucedió fue absolutamente excepcional y tiene una clara y lamentable explicación: una situación de estrés acumulado y extrema tensión nerviosa que llevo arrastrando desde hace algún tiempo, debido a una gran carga de trabajo y las responsabilidades que ejerzo con enorme carencia de medios, así como a una situación de persecución mediática y judicial de la que todavía me defiendo, y que me hizo explotar en el momento más insospechado”, asegura el alcalde en el comunicado.

“He acudido a los Servicios de Salud Mental y me han diagnosticado esta afección y me han dado una baja temporal y me han sometido a tratamiento para superarlo. Me dicen que, lamentablemente, estoy en una situación que, desde la Pandemia, está afectando a muchos jóvenes, y que es preciso abordar médicamente. Pero de ello se sale con la debida atención, y en plazo no muy largo”, cuenta también en el escrito Víctor San Vidal, alcalde de Fontanar, tras lo sucedido.