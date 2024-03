Patricia Pardo, ante la libertad de Montesinos: "Podría elegir parejas sexuales a las que no le lleve 60 años. Me niego a blanquear su imagen"

La reacción del modisto, que ha hablado con el programa, explica cómo ha recibido la decisión del juez: “Estoy bien, que ya es suficiente. Imagínate si no ha habido ni juicio y mira si todos se han cebado. Ya era hora de que se acabara la cruz. Además, comenta que "no, no quiero contar cómo conocí a este chico, porque yo no lo conocí, él me conoció a mí. Te he dicho que yo soy una víctima. Yo si no fuera una víctima, ¿yo conocería al chico ese? No. Es él el que me conoció a mí".