El vídeo sexual de Francis Montesinos con el menor que le extorsionó: "Los investigadores trasladan que no hay violencia"

Ana Rosa, tras escuchar el caso, comenta: "Aquí hay varios delitos, Montesinos debe demostrar que él efectivamente no se lo creía y que tenía constancia de que el chico tenía 18 años... pero desde luego, el chico es un extorsionador, en este caso no hay buenos". El reportero, que se encuentra frente a la casa del sospechoso, apunta: "Hay seis personas detenidas en esta operación, todas están en libertad, tanto el menor de 15 años como el diseñador Montesinos".

Ana Rosa y el resto de colaboradores están de acuerdo que "si Montesinos denuncia es porque él creía que el chico tenía 18 años". Luego, Alejandro Requeijo cuenta más detalles del caso: "Un portavoz del Tribunal de Justicia de Valencia me dijo que todavía no había recibido el atestado ampliatorio de la Guardia Civil después de la detención...".

"Es más, me contó que todavía no se había producido ni siquiera su declaración como víctima de esta supuesta extorsión", explica Requeijo sobre Montesinos. Un caso bastante delicado, ya que el periodista explica que el "propio juzado debe decidir si se investiga todo de forma conjunta o lo que tienen que ver con este vídeo se hace en otro juzgado... porque con lo del vídeo y la extorsión, a la vez es víctima y acusado".

Alejandro Requeijo aporta un dato muy significativo en este caso de Montesinos: "A mí lo que me trasladan los investigadores es que en el vídeo no se aprecia violencia, lo digo por la descipción de la agresión sexual". Tras esto, el abogado Juan Manuel Medina apunta: "Lo van a juzgar con el antiguo código penal porque son cometidos en el 2020... para abusos sexuales de menores, porque no hay violencia ni intimidación, van de dos a seis años de cárcel".