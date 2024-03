Lequio responde a las 'pullitas' de Terelu Campos, molesta por sus comentarios: "El pijama lo tiene y no iba con mascarilla"

Hoy, se publicaba el blog en el que escribe Terelu Campos en ‘Lecturas’ y respondía a las insinuaciones de Lequio: “No hay mayor desprecio que no hacer aprecio. Solo me refiero con la ligereza que hace alguno de lo que hago o no en un hospital. Yo cumplo, he cumplido y cumpliré rigurosamente las normas”.