Los familiares de la joven obligada a casarse con 14 años en Ciudad Real: "¿Qué mas da si se juntaron los niños? Nuestra tradición es así"

“No vendemos, no compramos, no hacemos nada, estamos como estamos, queremos a nuestra niña ¿Qué mas da si se juntaron los niños?”, explica la madre de la menor. “Nuestra tradición es así, nosotros ni compramos ni vendemos, si se quieren…”, detalla el padre de la joven. “No son pareja, no están casados. Que saquen un papel, ¿Dónde tenemos un anillo? Una novia y un novio no se juntan o qué. No hubo dinero de por medio, solo de una vez o algo así y se puso embarazada ¿Qué podemos hacer? Todo el mundo sabe que no estaba forzado. Saben que es mentira lo que dicen", argumenta el padre del novio.