Patricia Pardo, tras los nuevos cambios de sexo para entrar en prisión: "Una cosa es ser transexual y otra es ser transgénero"

Tras la entrevista a Manuel Galisteo, funcionario de prisiones, y conocer su opinión sobre los dos investigados que han cambiado de sexo al ingresar en prisión, se inicia un debate entre la presentadora y el resto de colaboradores sobre dónde está el problema. Patricia Pardo aprovecha para lanzar un contundente mensaje sobre la ley de cambio de sexo: " Una cosa es ser transexual y otra es que todo el mundo pueda ser transgénero porque estamos viendo una oleada de hombres que se convierten en mujeres registralmente, no al revés. Que yo sepa, no hemos hablado de ningún caso contrario. Qué casualidad".

Además, la presentadora explica el motivo que habría hecho que los dos investigados han querido utilizar la ley de cambio de sexo: "En el DNI aparecen como mujeres porque cambian de genero registral antes de ingresar, no antes de cometer el delito. A ellos se les juzga con el género registral que tenían en el momento en el que cometen los hechos. Aunque no se consideren mujeres, el día que se les juzgue, van a ser juzgados como hombres. Pero parece ser que registralmente lo hacen precisamente para cumplir en un módulo mixto ".

Patricia Pardo cierra el debate con una comparación para demostrar lo fácil que es cambiarse de sexo con la ley: "Lo que es tremendo es que si yo quiero incluir mi segundo nombre en el DNI no puedo o me ponen una serie de trabas. Sin embargo, si me quiero cambiar de género, no hay problema. Únicamente, con la simple autodefinición de sexo registral es suficiente. Quizá deberíamos darle una vuelta".