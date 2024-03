Joaquín Prat, a la militar transgénero de Sevilla: "Puedo pensar cualquier cosa, menos que eres mujer"

Francisco Javier ha acudido este miércoles a 'Vamos a ver' para explicarnos que le gustan las mujeres porque es " lesbiana ". Además, ha dejado claro que no tiene en mente operarse: "Me gusta mi cuerpo. Soy feliz con él y no pretendo cambiarlo", ha asegurado.

El presentador ha dejado claro su respeto hacia las personas transgénero: "No me quito a la gente que nace sintiéndose mujer y viven atrapados en un cuerpo que no es el suyo o a la inversa. Todos esos años de aceptación de uno mismo y por parte de la familia. Que tú llegues ahora y digas esto.. a mí me llama la atención", ha dicho.