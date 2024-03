El testimonio de Francisco, la mujer soldado que ha cambiado de género: "Soy lesbiana y me gustan las mujeres"

Francisco es solado y ha cambiado su género pero no ha cambiado ni su vida ni su nombre

Tras 37 casos similares, surgen los rumores de fraude con la Ley Trans en Ceuta

Joaquín Prat, a la militar transgénero de Sevilla: "Puedo pensar cualquier cosa, menos que eres mujer"

Esta semana ha trascendido que 37 funcionarios entre policías y militares han cambiado de género en Ceuta con lo que surgen los rumores de que su motivación podría ser obtener ciertos beneficios gracias a la Ley Trans. En ‘Vamos a ver’ es cuchamos el testimonio de Francisco, soldado que ha cambiado de género pero no de nombre ni de aspecto ni de vida.

“Me siento mujer, pero mi aspecto no me molesta"

Mantiene su día a día tal y como estaba solo que, legalmente, ahora es mujer. Él no quiere transicionar, no se considera transexual y nos dice que la que mejor lo ha entendido es su hija: “Me dijo, papá si eres feliz…”

“Me siento mujer, la ley me ha permitido realizar ese cambio pero que conste que yo intenté hacerlo antes, lo que pasa que mi aspecto físico a mí no me molesta, me gusta cómo soy, me levanto y me siento bien, si hay otras personas que no se sienten a gusto con su cuerpo pues entonces la ley le permite que se cambie”.

Además, no está diagnosticada con disforia de género, de hecho, nunca ha pedido un diagnóstico: “No me hace falta”. Joaquín Prat le preguntaba en masculino, le confesaba que le costaba hablarle en femenino y ella contestaba: “Hay transexuales que serían transgénero famosas y no se han cambiado sus genitales”.

De hecho, no entiende tampoco por qué le dicen que se cambie de nombre: “Para mí sería incluso más estúpido que me llamara Josefina, creo que sería más absurdo”.

“Llamándote Francisco, siendo un tiarrón que no se ha sometido a ningún tratamiento hormonal, decirte bienvenida, permíteme me choca bastante”, confesaba el presentador; “no pasa nada, yo te perdono”, decía ella.

Francisco nos cuenta que su vida no ha cambiado: “Mi familia me trata igual, mis amigos me tratan igual, yo soy una chica que a mí me encanta esteticista, tengo mi empresa”, explicaba.

"Me dijeron 'tienes que hormonarte' pero si no me quiero operar ¿Por qué tengo que operarme? Me siento mujer", explicaba y en cuanto a su sexualidad, cuando Patricia Pardo le preguntaba si le gustan las mujeres, él asentía y Joaquín Prat recordaba sus declaraciones: "Es lesbiana"; "sí. Aquí es diferente porque puedes ser homosexual, bisexual y puedes meter en la cama a quien tú quieras. Estamos hablando de género o de orientación sexual, puede tener la orientación sexual que quiera, nunca he probado a un hombre", matizaba Francisco.

Joaquín le preguntaba a qué vestuario va en un gimnasio o a qué baño en un lugar público y él nos contaba que en una ocasión tuvo un problema en un baño, mostró su DNI y no pasó nada. “Puedo penar que te quieres beneficiar de la discriminación positiva, puedo pensar un montón de cosas, todas menos que eres una mujer”, confesaba el presentador.

